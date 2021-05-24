Прокуратура организовала проверку после столкновения екатеринбургского самолета с птицей

Прокуратура начала проверку столкновения самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Санкт-Петербург, с птицей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая. Во время выполнения рейса DP-582, спустя несколько минут после взлета, в самолет В-737 попала птица. Командир экипажа решил возвратиться в Екатеринбург. В 22.49 воздушное судно совершило посадку в аэропорту Кольцово. На борту находилось 189 пассажиров, из них шесть детей, и шесть членов экипажа.

При осмотре самолета были обнаружены следы столкновения с птицей, однако повреждений ВС нет. Сегодня, в 00.28 воздушное судно вылетело в пункт назначения.