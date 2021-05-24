Алексей Вихарев помог логопедическому центру "Красивая речь" установить охранную систему с тревожной кнопкой

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев помог логопедическому центру "Красивая речь" установить охранную систему с тревожной кнопкой.

Родители воспитанников центра и педагоги написали парламентарию коллективное обращение с такой просьбой, и он поддержал их идею.

"После трагедии в Казани во всех детских учреждениях задумались об усилении мер безопасности. Жизнь и здоровье детей – самое важное и дорогое", – прокомментировал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Напомним, ранее Алексей Вихарев помог школе № 66 и педагогическому университету организовать городские фермы в образовательных учреждениях.