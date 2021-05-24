Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась в 1,3 раза за сутки

В ХМАО-Югре в 1,3 раза выросла площадь лесных пожаров, что приравнивается к 305 га. На сегодняшний день площадь возгорания составляет 1 тыс. 232 га. Данный показатель был достигнуть за сутки, сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 24 мая на территории автономного округа действуют пять лесных пожаров площадью 1 232 га на территории Кондинского и Нефтеюганского лесничеств, из них локализовано три - на площади 143,5 га", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Только в воскресенье утром пораженная огнем площадь составляла 927,1 га. До этого в пятницу показатель был в семь раз меньше и составлял 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств.

Ликвидировать возгорание помогают три вертолета МИ-8 и три самолета АН-2. Для объектов экономики и населенных пунктов данные пожары опасности не представляют. Несмотря на это, на сегодняшний день прогнозируются I-IV классы пожарной опасности.