Google впервые подала иск против Роскомнадзора

Суд в Москве принял к производству иск компании Google LLC к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube, сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о видео с информацией о митингах, Роскомнадзор относит их к экстремистским.

Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. Юристы считают, что изменения стратегии Google связаны с усилением давления властей на сервисы компании.

Не исключено, что американская компания может продолжить разбирательство в международных судах.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter. Ведомство пояснило, что на данных интернет-площадках были выявлены случаи размещения противоправных материалов.

Также в мае Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала Russia Today, обвинив компанию в цензуре. Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом "распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях".