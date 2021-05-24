В России предложено ввести уголовную ответственность за нападения на врачей

Депутаты "Справедливой России" выступили с инициативой об уголовной ответственности за нападения на медиков.

18 мая в Госдуму был внесен соответствующий проект закона. Как считают авторы документа, проблема в стране приобретает "чрезвычайные масштабы". Депутаты предлагают наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных.

Как следует из пояснительной записке, в каждом регионе России "с пугающей регулярностью" происходят "неприятные инциденты", связанные с нападением на сотрудников скорой помощи, врачей поликлиник и стационаров. С 2010 по 2016 год совершено 1,2 тыс. нападений на медиков при исполнении их обязанностей.

Как говорят в Минздраве России, все необходимые нормы для защиты медработников в законодательстве уже имеются. В профсоюзе работников здравоохранения напомнили, что с подобным предложением в 2017 году выступал и сам Минздрав, однако это фактически ни к чему не привело.

Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин отмечает, что нападения на врачей и средний медперсонал участились с ухудшением ситуации в здравоохранении, пишет "Коммерсант".

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