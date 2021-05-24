Эксгибиционист избил полицейских в Свердловской области

В Свердловской области эксгибиционист избил сотрудников правоохранительных органов.

Это произошло при попытке его задержания. Голый мужчина бегал по улицам, пугая детей. Местные жители вызвали полицию. Когда стражи порядка пришли к мужчине домой, он набросился на сотрудников правоохранительных органов с палкой и ножом.

Полицейские получили ушибы. Эксгибиционист задержали и завели на него уголовное дело, сообщает Telegram-канал "112".

В марте в Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 при участии коллег из городского УМВД задержали мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.