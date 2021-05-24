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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области в ДТП погиб водитель квадроцикла

23 мая около 8 часов утра в поселке Верхнее Дуброво произошла автоавария, в которой погиб водитель квадроцикла.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 32-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП он от полученных травм скончался на месте, 29-летний мужчина - пассажир квадроцикла, госпитализирован с переломом позвоночника.

Водитель не имел права управления транспортным средством. Полицейские выяснили, что погибший был зарегистрирован в городе Алапаевск, проживал в Екатеринбург, а в поселке Верхнее Дуброво у него находится дачный участок.

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В Свердловской области в ДТП погиб водитель квадроцикла

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Теги: квадроцикл, ДТП



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