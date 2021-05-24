В Литве расследуют дело о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в связи с вынужденной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс по маршруту Афины - Вильнюс.

В связи с захватом самолета властями Белоруссии заведено уголовное дело. Будут опрошены члены экипажа и некоторые пассажиры, сообщает "Интерфакс".

Самолет сел в аэропорте Минска по сообщению о минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

На саммите Евросоюза, который пройдет 24 мая, будет обсуждаться вынужденная посадка лайнера.