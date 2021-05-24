Лидеры ЕС обсудят вынужденную посадку лайнера Ryanair

На саммите Евросоюза, который пройдет 24 мая, будет обсуждаться вынужденная посадка в Минске лайнера авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс Афины - Вильнюс.

Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, ответ на "беспрецедентный инцидент" последует, говорится на сайте Евросовета.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за введение запрета для авиакомпаний Белоруссии на полеты над территорией Евросоюза.

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