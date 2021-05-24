Победители "Евровидения-2021" выразили желание выступить в России
Итальянская группа Maneskin, которая заняла первое место на конкурсе "Евровидение2021", планирует большой концертный тур, в который войдет Россия.
"Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью", - сказали музыканты. Maneskin планирует выпустить новый альбом к концу года.
В декабре начнутся европейские гастроли музыкантов. "И Россия будет включена", - сказали исполнители.
Рокеры признались, что выступление российской участницы "Евровидения" им очень понравилось, сообщает ТАСС.
Напомним, российская певица Манижа Сангин (Manizha) заняла девятое место на конкурсе "Евровидение". Российская певица выступала с песней "Русская женщина". В РФ композицию раскритиковали.