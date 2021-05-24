Победители "Евровидения-2021" выразили желание выступить в России

Итальянская группа Maneskin, которая заняла первое место на конкурсе "Евровидение2021", планирует большой концертный тур, в который войдет Россия.

"Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью", - сказали музыканты. Maneskin планирует выпустить новый альбом к концу года.

В декабре начнутся европейские гастроли музыкантов. "И Россия будет включена", - сказали исполнители.

Рокеры признались, что выступление российской участницы "Евровидения" им очень понравилось, сообщает ТАСС.

Напомним, российская певица Манижа Сангин (Manizha) заняла девятое место на конкурсе "Евровидение". Российская певица выступала с песней "Русская женщина". В РФ композицию раскритиковали.