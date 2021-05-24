24 Мая 2021
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Политика Дальневосточный ФО В России За рубежом
(2017) | Фото: geopolitics.ru

Япония обнародовала документы о планах СССР решить проблему мирного договора

СССР стремился мирно урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году.

Согласно рассекреченным документам, которые обнародовало Kyodo News, планировалось передать два из четырех спорных островов у Хоккайдо на фоне улучшения китайско-японских отношений.

Таким образом, Советский Союз опасался нормализации дипломатических отношений между КНР и Японией, что вынудило СССР разрешить территориальный спор с Японией и заключить послевоенный мирный договор, проект которого был подготовлен.

Однако Токио и Москва не пришли к соглашению из-за того, что Япония настаивала на возвращении всех четырех островов.

Руководству Японии необходимо показать готовность заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, на которые претендует Токио, чтобы решить проблему территориального спора. Так ранее заявил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в статье на портале Newsweek Japan.

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Япония обнародовала документы о планах СССР решить проблему мирного договора

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Теги: Япония, СССР, Курилы



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