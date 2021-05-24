В Польше выступили за запрет авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за введение запрета для авиакомпаний Белоруссии на полеты над территорией Евросоюза.

По его словам, санкции также должны касаться вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии. "Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия",— отметил Моравецкий, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что расследование Международной организации гражданской авиации должно носить существенный характер при изучении посадки лайнера Ryanair.

Напомним, в Минске задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Он летел рейсом Афины-Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании.