В Италии упала кабинка канатной дороги: 13 погибших

В Италии в результате падения кабинки канатной дороги погибли 13 человек.

Как передает AFP со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел на канатной дороге, связывающей населенный пункт Стреза с вершиной горы Моттароне в Западных Альпах. Экстренные службы госпитализировали двух детей, их вертолетом доставили в Турин.

Кабинка могла упасть из-за обрыва троса в 300 м от вершины горы, где находится станция прибытия.

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