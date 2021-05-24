Глава Евросовета: Необходимо расследовать посадку борта Ryanair в Минске

Расследование Международной организации гражданской авиации должно носить существенный характер при изучении посадки лайнера Ryanair в Минске.

Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, необходимо освободить пассажиров самолета, который выполнял рейс Афины - Вильнюс. "Мы призываем белорусские власти немедленно освободить борт и всех его пассажиров. Расследование инцидента со стороны ИКАО должно быть существенным",— написал Мишель в своем Twitter.

Необходим "жесткий и всеобщий ответ со стороны европейцев", написал на своей странице в Twitter глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, министерство иностранных дел Австрии потребовало срочно освободить Протасевича. Перевозчик сообщил, что сигнал приземлиться поступил ему от белорусских диспетчеров.

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