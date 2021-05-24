Суд еще больше закрыл от СМИ дело Бусылко и Чуличкова

В Ленинском районном суде Екатеринбурга вернулись к рассмотрению дела, фигурантами которого являются бывший замглавы регионального Следственного комитета Михаил Бусылко и экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков.

Напомним, экс-силовикам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант - адвокат Владислав Вострецов - проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня перед началом заседания адвокат Бусылко потребовала сделать заседание полностью закрытым. Она объяснила это тем, что будут оглашаться сведения из личной жизни ее подзащитного. Адвокат Чуличкова поддержала коллегу. Защитник Вострецова присоединилась.

В итоге судья приняла решение закрыть заседание только в той части, когда будут оглашаться сведения из личной жизни фигурантов - а именно выписки из Росреестра о том, какая недвижимость есть в собственности фигурантов дела, и характеризующие материалы.

Напомним, что ранее суд уже решил закрыть от СМИ оглашение обвинительного заключения по этому делу.