Самолёт, который "приземлили" из-за главреда NEXTA, улетел из Минска

Борт "Ryanair", ранее севший в Минске из-за главреда NEXTA Романа Протасевича, улетел из Минска, сообщает ТАСС.

Он держит путь в пункт назначения – Вильнюс.

Напомним, ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что операцией по посадке борта руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании "Ryanair" дал лично он. Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. После посадки Протасевича задержали, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.

Началось расследование обстоятельств случившегося. Отметим, на случившееся уже отреагировали в Европе. Например, министерство иностранных дел Австрии потребовало срочно освободить Протасевича. Перевозчик сообщил, что сигнал приземлиться поступил ему от белорусских диспетчеров.