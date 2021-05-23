24 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге произошла массовая авария, есть пострадавший

Массовое ДТП случилось в центре Екатеринбурга – вблизи перекрёстка 8 марта – Радищева столкнулись несколько машин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Водитель "Porsche Panamera" не справился с управлением, столкнулся с "Hyundai Solaris", который отбросило на "Volkswagen Polo" и "Ford". Один пострадавший, женщина 54 года, получила травмы и перелом шейного отдела позвоночника", - цитирует ТАСС представителей городского отдела ГИБДД.

Пострадавшая госпитализирована.

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В Екатеринбурге произошла массовая авария, есть пострадавший

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Теги: массовая авария, пострадавший



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