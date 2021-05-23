В Екатеринбурге произошла массовая авария, есть пострадавший

Массовое ДТП случилось в центре Екатеринбурга – вблизи перекрёстка 8 марта – Радищева столкнулись несколько машин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Водитель "Porsche Panamera" не справился с управлением, столкнулся с "Hyundai Solaris", который отбросило на "Volkswagen Polo" и "Ford". Один пострадавший, женщина 54 года, получила травмы и перелом шейного отдела позвоночника", - цитирует ТАСС представителей городского отдела ГИБДД.

Пострадавшая госпитализирована.