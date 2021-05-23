В Волгограде задержан предполагаемый стрелок, устроивший пальбу возле торгового центра

Полиция задержала 25-летнего мужчину, устроившего стрельбу в субботу возле торгового центра "Европа" в Волгограде, сообщает ТАСС по ссылкой на региональное управление МВД.

"Сотрудниками ОП-4 установлен и задержан 25-летний житель, причинивший телесные повреждение вчера около "Европы Ситимолл". Это инструктор "X-Fit"", - сказали в пресс-службе.

В результате конфликта пострадали трое. В содеянном задержанный сознался, уточняет издание. Он открыл огонь из травматического пистолета из-за конфликта в баре.