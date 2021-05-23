В Минске началось расследование "приземления" самолёта с главредом NEXTA

В Минске началось расследование обстоятельств посадки самолёта, на котором летел главред портала Nexta Роман Протасевич, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По данным следствия, днём 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины – Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в национальном аэропорту ''Минск''. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту Октябрьским (г. Минск) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете Беларуси.

Отметим, на случившееся уже отреагировали в Европе. Например, министерство иностранных дел Австрии потребовало срочно освободить Протасевича. Перевозчик сообщил ТАСС, что сигнал приземлиться поступил ему от белорусских диспетчеров.

Напомним, ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что операцией по посадке борта руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании "Ryanair" дал лично он. Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. После посадки Протасевича задержали, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.