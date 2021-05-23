В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA - ему грозит смертная казнь

В Минске задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Он летел рейсом Афины-Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", операцией руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично он.

Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель.

После посадки Протасевича задержали, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.