Самолёт МС-21 с российским двигателем ПД-14 скоро начнёт перевозить пассажиров, - Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая просветительском марафоне "Новое знание", сообщил, что скоро самолёт МС-21, оснащённый российским двигателем ПД-14, начнёт перевозить пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

"Сегодня МС-21 проходит испытания, и уже совсем скоро начнёт перевозить пассажиров. Важно отметить, что на одну из его модификаций устанавливается отечественный двигатель – ПД-14. Его создание стало важнейшим проектом России в области гражданского авиационного двигателестроения за последние 30 лет. Разработан двигатель под руководством нашего российского конструктора Александра Иноземцева. Талантливейший выпускник Пермского политехнического института, который всю свою жизнь посвятил науке и изобретениям", - сказал Мишустин.

В январе 2021 г. стало известно, что сертификация самолета снова откладывается. Пока планируется, что первый самолет будет передан заказчику в конце 2022 г. В 2023 г. планируется произвести 10-15 машин, в 2024 г. – 30 машин, с 2025 г. планируется производить не менее 36 машин и постепенно наращивать производство до 72 машин в год.