В Тюменской области за нарушение противопожарного режима выписано штрафов на сумму в 4 миллиона

В Тюменской области за нарушение противопожарного режима выписано штрафов на сумму в 4 млн руб., 20 материалов проверок находятся в производстве. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В сложившейся обстановке, для сохранения положительной динамики, ключевую роль играет отсутствие новых очагов возгораний. Сегодня в целях профилактики на патрулировании лесных массивов и территорий населенных пунктов задействовано 1,2 тыс. патрульно-контрольных группы – это 2,3 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники", – цитирует Михновича оперштаб.

На тушении природных пожаров задействовано более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка МЧС России – 234 человека, резерв авиалесоохраны России – 400 человек.