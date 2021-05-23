23 Мая 2021
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боржоми (2011) | Фото: tsn.ua

В Грузии из-за забастовок прекращено производство минеральной воды "Боржоми"

В Грузии из-за протестов сотрудников компании "Борможи" прекратилось производство знаменитой минеральной воды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Основной причиной, по которой руководство и работники "Боржоми" не могут прийти к согласию, являются профсоюзы. Администрация компании несколько раз обнародовала официальное заявление, в котором отмечает готовность начать переговоры с бастующими и удовлетворить их требования, однако без участия в них профсоюзов, которые, по утверждению компании, применяют деструктивные действия, сообщает РИА Новости. При этом бастующие отказываются от переговоров без участия членов Объединения профсоюзов и акции протестов прекращать не планируют.

Митингующие в городе Боржоми проводят систематичные шествия по городу, некоторые из них также расставили палатки у заводов. Протестующие утверждают, что забастовку объявили около 400 работников. Сегодня, по некоторым данным, пройдет митинг, к нему присоединятся сотрудники химзавода страны – "Руставский азот", работники метро, железнодорожники.

IDS Borjomi International с 2013 года принадлежит российской "Альфа-групп", выкупившей компанию у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

В "доковидном" 2019 году "Боржоми" экспортировала продукцию в 40 стран мира. Крупнейшим рынком традиционно является Россия. В 2019 году компания сумела реализовать в РФ продукции на сумму $57,792 млн, что на 20% больше показателя 2018 года. На втором месте по уровню продаж Украина — $22 924 800, на третьем — три прибалтийских государства, Латвия, Литва, Эстония,— $19 023 180.

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В Грузии из-за забастовок прекращено производство минеральной воды "Боржоми"

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Теги: Боржоми, минеральная вода, протест



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