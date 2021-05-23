Медведев уточнил свои слова про "обязательную вакцинацию в интересах государства"

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свои слова про "обязательную вакцинацию от коронавируса", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее он высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. По словам Медведева, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не занимается подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса".

"Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер, б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации), в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - написал Медведев в своём Facebook, комментируя пост о заседании комиссии Совета Безопасности по борьбе с новыми инфекциями.

У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от инфекции в ходе добровольной вакцинации.

"Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости. При этом, по мнению большинства исследователей, иммунитет, полученный после болезни или прививки от этого заболевания, не имеет пожизненного характера. Значит будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации. И последнее – для исторической точности – в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а её необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания", - уточнил Медведев.