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Происшествия Пермский край
Генеральный директор НПФ Стратегия Петр Пьянков (2018) | Фото: newsko.ru

В Прикамье вышел из колонии экс-глава НПФ "Стратегия", наказанный за присвоение 220 "казённых" миллионов

Из колонии-поселения освободился экс-глава НПФ "Стратегия" Пётр Пьянков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Березниковский городской суд изменил вид Пьянкову с лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы с отбыванием дома в Перми, уточняет "РБК-Пермь". Четырёхлетний срок истекает 13 октября 2021 г.

Напомним, Пьянкова судили за то, что он забрал имущество фонда ценой в 220 млн 145 тыс. руб. Кроме того, он легализовал украденные у "Стратегии" ценные бумаги – 23,7 тыс. корпоративных облигаций одной из компаний ценой в 9,1 млн руб., а также 13,4 тыс. паев другой организации ценой в 140 млн 933 тыс. руб. Также Пьянков и подельник Щ. в составе банды совершили ещё одно преступление. Они направили в налоговую инспекцию документы о том, что у двух компаний директора сменились на подставных людей.

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В Прикамье вышел из колонии экс-глава НПФ "Стратегия", наказанный за присвоение 220 "казённых" миллионов

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Теги: НПФ Стратегия, Пётр Пьянков



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