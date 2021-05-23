23 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
круглый стол, благотворительность, волонтёрство, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске выбрали направление развития благотворительности и волонтёрства

В Нижневартовске в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой состоялся круглый стол по вопросам благотворительности. В мероприятии приняли участие представители общественности, руководители некоммерческих организаций городов Югры и других регионов России, депутаты окружного парламента и городской думы, спикеры федеральных структур, курирующих деятельность волонтеров и благотворительных фондов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Инициатор встречи, вице-спикер думы Югры Наталья Западнова отметила, что "сегодня в регионе существует достаточное количество нормативно-правовых актов и законов, которые регулируют деятельность благотворителей и добровольцев, но на практике югорчане сталкиваются с определенными вопросами".

"Как депутат, знаю тему благотворительности и волонтёрства не понаслышке, что называется, изнутри. Понимаю, что в обществе сформировался запрос на обсуждение и решение ряда вопросов в этой сфере. Поэтому круглый стол по развитию благотворительности и добровольчества в Югре – своевременный и очень нужный", - пояснила Наталья Западнова.

Наталья Западнова(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Директор департамента общественных внешних связей Югры Елена Шумакова отметила, в округе действуют более 2,4 тыс. НКО и 103 благотворительных фонда. В федеральной системе "Доброволец" зарегистрировано более 17 тыс. жителей региона. Правительство Югры создаёт максимально благоприятные условия, чтобы задействовать потенциал этих общественных сил для развития региона.

"В 2020 г. в результате региональных конкурсов было поддержано более 300 проектов НКО и физических лиц на сумму 205 млн руб., - пояснила Елена Шумакова. – В период пандемии окружным правительством была поддержана 191 заявка на компенсацию затрат на аренду, оплату труда работников НКО на общую сумму 38 млн руб. Каждый восьмой житель Югры выбирает для получения государственных услуг именно некоммерческих поставщиков. Факт, который говорит о серьёзном доверии населения. Важно наращивать возможности этого ресурса".

Елена Шумакова(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

В некоммерческой сфере Югры реализуются смелые решения, регион является вдохновляющим примером для других субъектов. Об этом заявила на встрече начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева. Эксперт из Москвы рассказала, что на основании проанализированного опыта работы региональных благотворительных и социально ориентированных организаций создан проект стандарта поддержки благотворительности. В ближайшее время эксперты и общественность смогут приступить к широкому обсуждению проекта. Как отметили участники круглого стола, добровольчество и благотворительность подтвердили свою актуальность и востребованность в период пандемии.

По итогам круглого стола сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой предложений для законодательной и исполнительной власти региона, а также для социально ориентированных НКО. Как отметила Шумакова, предстоит обновление стратегии развития округа, в которой важное место займут разделы, связанные с развитием гражданского общества, с новыми инструментами взаимодействия и формами поддержки, в том числе деятельности благотворительных организаций.

круглый стол, благотворительность, волонтёрство, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске выбрали направление развития благотворительности и волонтёрства

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Теги: круглый стол, благотворительность, волонтёрство



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