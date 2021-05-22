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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Футболисты "Атлетико" выиграли чемпионат Испании в последнем туре

Мадридский "Атлетико" выиграл чемпионат Испании по футболу сезона 2020/21.

Судьба чемпионского титула решилась сегодня в последнем туре. На "золото" также претендовал мадридский "Реал", который в случае домашней победы над "Вильярреалом" (и при поражении "Атлетико") выходил на первое место.

Лидеру таблицы, чтобы сохранить первую строчку, нужно было не проиграть в гостях "Вальядолиду". В итоге команда Диего Симеоне одержала волевую победу, уступая после первого тайма со счетом 1:0. Но во второй половине встречи голы Анхеля Корреа и Луиса Суареса принесли "Атлетико" первое с 2014 года чемпионство.

Что касается "Реала", он свой матч также выиграл 2:1. При этом "королевский клуб" уступал большую часть встречи и сумел спастись лишь на последних минутах благодаря мячам Карима Бензема и Луки Модрича.

Как сообщало Накануне.RU, на следующей неделе состоится финал Лиги чемпионов сезона 2020/21. Ранее он был официально перенесен из турецкого Стамбула в португальский Порту. В главном матче сыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси".

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Футболисты "Атлетико" выиграли чемпионат Испании в последнем туре

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Теги: Атлетико, Испания, чемпионы



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