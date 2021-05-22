Футболисты "Атлетико" выиграли чемпионат Испании в последнем туре

Мадридский "Атлетико" выиграл чемпионат Испании по футболу сезона 2020/21.

Судьба чемпионского титула решилась сегодня в последнем туре. На "золото" также претендовал мадридский "Реал", который в случае домашней победы над "Вильярреалом" (и при поражении "Атлетико") выходил на первое место.

Лидеру таблицы, чтобы сохранить первую строчку, нужно было не проиграть в гостях "Вальядолиду". В итоге команда Диего Симеоне одержала волевую победу, уступая после первого тайма со счетом 1:0. Но во второй половине встречи голы Анхеля Корреа и Луиса Суареса принесли "Атлетико" первое с 2014 года чемпионство.

❤️🤍 𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮: #CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/Y4TUsUP2au — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2021

Что касается "Реала", он свой матч также выиграл 2:1. При этом "королевский клуб" уступал большую часть встречи и сумел спастись лишь на последних минутах благодаря мячам Карима Бензема и Луки Модрича.

Как сообщало Накануне.RU, на следующей неделе состоится финал Лиги чемпионов сезона 2020/21. Ранее он был официально перенесен из турецкого Стамбула в португальский Порту. В главном матче сыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси".