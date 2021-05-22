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Политика В России
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Учителя просят Медведева не принуждать их к участию в праймериз "ЕР"

Профсоюз "Учитель" направил обращение в партию "Единая Россия" и ее главе Дмитрию Медведеву с требованием не принуждать педагогов к участию в праймериз.

Как говорится в заявлении на сайте профсоюза, сообщения о принуждении к участию в предварительном голосовании поступают от учителей из Крыма, Севастополя, Калининградской области, Башкирии, Санкт-Петербурга, Омской области, Алтайского края, Камчатского края, Орловской и Московской областей, республик Мордовия, Чувашия и Марий Эл, а также Красноярского края. По данным профсоюза, педагоги получают настойчивые просьбы от администрации образовательных учреждений зарегистрироваться на сайте для участия в праймериз "Единой России" и привлечь родителей к регистрации.

Кроме этого, учителя возмущены необходимостью передать партии персональные данные и прикрепить скан одной из страниц паспорта.

праймериз, участок(2016)|Фото:Накануне.RU

"В России на данный момент нет эффективного законодательства о персональных данных и зафиксировано множество случаев, когда персональные данные используются в мошеннических целях", - говорится в заявлении "Учителя".

Председателю "ЕР" Дмитрию Медведеву направлено обращение с просьбой разобраться и проинформировать региональные отделения партии, что такого рода способы мобилизации для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в свердловской "Единой России" отвергали обвинения в принуждении родителей детсадовцев голосовать на праймериз партии.

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Учителя просят Медведева не принуждать их к участию в праймериз "ЕР"

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Теги: учителя, праймериз, Единая Россия, Медведев, профсоюз



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