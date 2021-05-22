На британский флаг: сборная России разнесла Великобританию на ЧМ по хоккею

В субботу на чемпионате мира по хоккею, который в этом году проходит в Латвии, сборная России встречалась с командой Великобритании. Матч завершился уверенной победой подопечных Валерия Брагина со счетом 7:1.

У россиян дубль оформил нападающий Антон Бурдасов. Также по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. В составе британцев единственную шайбу в конце первого периода провел форвард Лиам Кирк.

Благодаря этой победе Россия захватила лидерство в группе А, набрав шесть очков в двух встречах. Напомним, в первом матче ЧМ-2021 россияне победили команду Чехии со счетом 4:3.

Следующую игру на турнире российские хоккеисты проведут 24 мая против сборной Словакии.