Глава МИД Австрии: ЕС хочет наладить диалог с Россией, а Москва – нет

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва в этом не заинтересована.

С таким заявлением министр выступил в субботу в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с РФ.

"Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция", - сказал Шалленберг.

По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом.

"Есть сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил он.

Как сообщает ТАСС, также дипломат отметил, что Европейский союз и Россия должны сотрудничать во многих сферах – начиная от вопросов климата до энергетики.

Напомним, на этой неделе Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, введенные из-за кибератак.