Глава МИД Австрии: ЕС хочет наладить диалог с Россией, а Москва – нет
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва в этом не заинтересована.
С таким заявлением министр выступил в субботу в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с РФ.
"Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция", - сказал Шалленберг.
По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом.
"Есть сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил он.
Как сообщает ТАСС, также дипломат отметил, что Европейский союз и Россия должны сотрудничать во многих сферах – начиная от вопросов климата до энергетики.
Напомним, на этой неделе Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, введенные из-за кибератак.