Учительница лицея в Березниках, пострадавшая от ученика, находится в реанимации

Учительница лицея №1 в Березниках, пострадавшая от нападения своего ученика, находится в реанимации.

Напомним, 21 мая ученик с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, сейчас пострадавшая женщина находится в реанимации. Ее состояние тяжелое, но стабильное.

По данным минздрава, пациентка дышит самостоятельно и не подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщало Накануне.RU, после нападения на педагога глава Березников Константин Светлаков заявил, что "последние звонки" в школах отменять не будут, а в причинах трагедии еще предстоит разобраться.