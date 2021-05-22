В Свердловской области автоледи устроила ДТП с грузовым поездом

В субботу в Свердловской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня на железнодорожном переезде перегона "Ревда – Решеты". Установлено, что данный переезд не был оборудован шлагбаумами. Водитель столкнувшейся с поездом легковушки не пострадала и отказалась от госпитализации.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. В ее рамках будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале грузовик протаранил закрытый переезд. В результате инцидента пострадал водитель.