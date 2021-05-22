22 Мая 2021
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Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье пьяный мужчина пошел с ножом на бойцов Росгвардии

В Зауралье возбуждено уголовное дело против 41-летнего жителя рабочего поселка Лебяжье. Он угрожал холодным оружием находившимся при исполнении сотрудникам Росгвардии.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Курганской области, пьяный мужчина пришел в магазин, где стал совершать разные противоправные действия в отношении его сотрудников. Те нажали "тревожную кнопку".

Когда на место приехали представители Росгвардии, злоумышленник стал угрожать им имеющимся при себе раскладным ножом. Однако бойцы задержали агрессора и отвезли его в отдел полиции.

Против нарушителя порядка возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В самое ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали пьяного молодого человека, который ворвался в техникум и избил охранника.

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В Зауралье пьяный мужчина пошел с ножом на бойцов Росгвардии

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Теги: Росгвардия, нож, Зауралье



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