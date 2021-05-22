В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар

В Ярковском районе Тюменской области ликвидировано два лесных пожара: самый крупный на площади 11211,5 га и второй – на площади 5276,46 га. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе, об этом заявил губернатор Александр Моор.

"Побывав на месте тушения во вторник 18 мая, мы совместно со специалистами разработали стратегию ликвидации пожара. Она оказалась действенной, со стихийным бедствием удалось справиться благодаря слаженной работе множества людей. Огромное им всем спасибо за самоотверженный труд", - отметил Моор.

В ликвидации двух пожаров в Ярковском районе принимали участие 253 человека и 29 единиц вездеходной техники "Тюменской авиабазы", "Авиалесоохраны", МЧС России и арендаторов лесных участков.

В течение минувших суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2371,8 га и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 га. По данным на 22 мая в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме этого, действуют три ландшафтных пожара.

Как добавили в оперштабе, первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, который находится в Тюменской области с рабочей поездкой, на "отлично" оценил взаимодействие региональных органов власти и МЧС по тушению природных пожаров.

А заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов отметил, что работа организована на высоком уровне.