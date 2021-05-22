Путин: Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества

Президент РФ Владимир Путин в субботу обратился с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что многие десятилетия общество "Знание" было "настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны".

"Именно через доступные программы лекториев общества "Знание" люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства", - рассказал Путин.

Он напомнил, что общество было учреждено сразу же после Великой Отечественной войны – в 1947 году. По словам президента, оно взяло на себя "непростую, огромную просветительскую миссию".

"Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути. Сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос", - отметил Владимир Путин.

Глава государства заявил, что "сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба".

"Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной, и это ключевая цель обновленного общества "Знание", - сказал он.

По словам Путина, принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

"Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед", - призвал президент и пожелал удачи участникам онлайн-марафона.

Напомним, в ходе своего послания в апреле этого года Путин уделил внимание сфере образования. Он предложил на современной цифровой платформе перезапустить работу общества "Знание", которое в последние годы "как бы есть, но его не заметно".