Прокуратура проверит зону отдыха в Екатеринбурге, против которой протестуют жители

Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту возможных нарушений при организации зоны отдыха в поселке Мичуринский.

Напомним, жители Мичуринского выступили против строительства в местном парке и создали петицию. По их данным, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань - около 10 штук.

Как отмечают авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. В петиции утверждается, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не выстроен диалог.

Люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. Ими были направлены жалобы во все инстанции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас по данному факту начата проверка. Предварительно установлено, что земельный участок находится в частной собственности, а его арендатором ведется деятельность по организации базы отдыха и кэмпинга.

"Природоохранная прокуратура с привлечением специалистов даст оценку законности деятельности, соответствия ее требованиям законодательства об охране окружающей среды, лесного, водного и законодательства об особо охраняемых природных территориях. Также будет дана правовая оценка соблюдению земельного законодательства – в части наличия правовых оснований использования участка под данный вид деятельности", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что при наличии оснований обязательно примут меры прокурорского реагирования.