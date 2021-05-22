22 Мая 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

За петрушку на даче могут посадить? Юрист объяснил ситуацию с ее запретом

Российским дачникам разъяснили ситуацию с запретом на петрушку. Как рассказал юрист, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго, семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

По данным правозащитника, сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление этой зелени абсолютно законно.

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло" – цитирует его агентство "Прайм".

Овощебаза №4, зелень(2014)|Фото: Накануне.RU

Поэтому если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со статьей 228 УК РФ – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

"Если вы не намерены использовать семена кудрявой петрушки, бояться выращивать ее на своем дачном участке абсолютно не стоит", - заключил юрист.

Напомним, недавно сообщалось о регламентации сбора грибов: якобы, теперь россияне смогут собирать только грибы с шляпками определенного диаметра. Позже в Минприроды это опровергли и заявили, что никаких ограничений нет.

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За петрушку на даче могут посадить? Юрист объяснил ситуацию с ее запретом

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Теги: петрушка, дача, запрет, УК



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