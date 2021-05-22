22 Мая 2021
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Число погибших при инциденте на очистных возле Таганрога возросло до 11

Скончался еще один пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава администрации города Андрей Лисицкий.

По его данным, один человек скончался в больнице. Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога.

Ранее сообщалось о гибели 10 рабочих водоканала. Таким образом, общее число жертв на данный момент составляет 11 человек.

Напомним, бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Число погибших при инциденте на очистных возле Таганрога возросло до 11

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Теги: Таганрог, очистные, погибшие, рабочие



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