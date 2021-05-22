Карабаш присоединился к международной акции "Сад памяти"

Город Карабаш (Челябинская область) присоединился к международной акции "Сад памяти".

Первые деревья в рамках проекта высадили сотрудники градообразующего предприятия АО "Карабашмедь" (входит в состав Группы "Русская медная компания") и учащиеся школы. Всего в городе посадили 30 саженцев тополя, яблони, жасмина и спиреи. Каждое дерево – в память об одном погибшем на полях сражений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики РМК, место для проведения акции выбрано не случайно: из этой школы на фронт добровольцами уходили ученики и учителя. А само образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза Александра Сугоняева, легендарного танкиста. Выпускника карабашской школы в 1940-м году призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, а с августа 1941-го года он находился на фронтах Великой Отечественной войны.

Александр отличился во время освобождения Польши: в январе 1945-го года, углубившись в расположение противника, своими действиями танковый экипаж Сугоняева способствовал продвижению вперед двух бригад и штаба корпуса, уничтожив в общей сложности шесть танков, девять самоходных артиллерийских установок, 90 автомашин, около 200 солдат и офицеров противника. Но за два месяца до Победы он погиб в бою на польской земле.

Электромонтер металлургического цеха "Карабашмеди" Юрий Флегонтов высаживал дерево в честь своего деда Василия Петровича Горбунова.

"Деду было всего 18, когда призвали на фронт в феврале 1943-го года. Его отправили в деревню Алексеевка Харьковской области. Служил в пехоте в звании рядового. В первом бою попал под бомбежку, был контужен и очнулся уже в плену. Домой отправили похоронку, поскольку судьба бойца была неизвестна. В 1944-м году Василия Горбунова освободили из плена американские войска. После этого он продолжил участвовать в боях за освобождение Польши. Домой вернулся в 1945-м году".

В следующем году Карабаш отметит свое 200-летие, а в годы Великой Отечественной войны город активно помогал фронту и тылу. Карабашский медеплавильный комбинат выпускал снаряды для легендарной "Катюши", а на полях сражений победу ковали пять тысяч горожан. Когда карабашцы начали покидать город, чтобы попасть на фронт, на заводе к станкам встали дети. Вместе со взрослыми они работали полную смену – по 12 часов.

Среди школьников, которые высаживали деревья в память о погибших, много ребят из поискового отряда Карабаша. В годы войны в Ленинградской области погибла 73-я отдельная морская стрелковая бригада, в ее составе воевали карабашцы. В этом году при школе был создан поисковый отряд, который недавно вернулся из экспедиции по местам сражений бригады. Они подняли из окопов и перезахоронили четверых солдат. Поиском павших бойцов занималась ученица восьмого класса Ирина. В ее семье было два фронтовика.

"Мой дедушка Шакиров Мухамедзян Рахимзянович прошел боевой путь от Урала до Германии. Он был автоматчиком. В бою получил тяжелое ранение. Его отправили в госпиталь в Польше. После войны работал на Карабашском медеплавильном заводе. Второй дедушка Шамонин Иван Алексеевич ушел на фронт в 42-м году. В звании старшего лейтенанта воевал на Западном и Украинском фронтах. После войны приехал в Карабаш, работал налоговым инспектором, занимал руководящие должности в исполкоме. Оба моих деда награждены орденами Отечественной войны первой и второй степени и медалями "За отвагу". Сегодня я высаживаю деревья в память о них", - говорит школьница.

Русская медная компания выступила генеральным партнером акции "Сад памяти" в 2021 году. Вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров пояснил, что компания присоединилась к проекту, потому что во многом разделяет его ценности.

"РМК из года в год оказывает адресную помощь ветеранам войны и труда, труженикам тыла, восстанавливает и строит мемориалы памяти, поддерживает поисковые отряды и реализует патриотические проекты школьников и студентов. Также компании близка экологическая составляющая акции "Сад памяти": за последние семь лет РМК вложила более 11 млрд рублей в экологические проекты и с 2017-го года высадила более 600 тысяч растений на территориях присутствия", - рассказал Дмитрий Говоров.

Помимо основной акции, РМК поддерживает конкурс детских рисунков "Сад памяти глазами детей" (#СадПамятиДома). Для участия необходимо разместить рисунок на карте сайта садпамяти2021.рф и поддержать акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштэгом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня, победителю подарят поездку на финал акции в Брест.

До 22 июня в 50 странах и в каждом субъекте РФ появится свой Сад памяти из деревьев, высаженных в честь погибших в Великой Отечественной войне – об этом на федеральной онлайн-конференции сообщили организаторы международной акции. Также, согласно прогнозам, к финалу проекта глобальная цель акции по посадке 27 миллионов растений будет полностью выполнена.