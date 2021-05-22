22 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге менеджер автосалона занимался махинациями с запчастями и разбоями

В Екатеринбурге задержали бывшего менеджера автосалона, организовавшего махинации с запчастями. По данным полиции, также он оказался причастен к нескольким разбоям.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в конце 2020 года работник одного из екатеринбургских автоцентров получил от клиента 250 тысяч рублей за ремонт машины. Деньги менеджер присвоил себе, а использованные запасные части списал на другие заказ-наряды, по которым ремонтные работы только ожидались.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый присваивал и другие детали, списывая их на будущие заказ-наряды. А во время проведенной в автосалоне инвентаризации была обнаружена недостача запчастей на общую сумму более 500 тысяч рублей. Сам менеджер не стал отрицать свою причастность к хищениям.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Вскоре сотрудники уголовного розыска получили информацию, что он может быть причастен к серии разбойных нападений на павильоны микрозаймов – сразу три подобных преступления произошли в городе в апреле. Примечательно, что все это время мужчина добросовестно являлся в полицию для дачи объяснений по своим махинациям с запчастями.

Во время очередного визита оперативники предъявили ему все факты и злоумышленник, застигнутый врасплох неожиданными вопросами, признал свою вину. Он пояснил, что с 20 по 27 апреля действительно совершил несколько налетов на пункты микрокредитования, потому что его уволили из автосалона и он остался без заработка.

Сейчас уралец арестован и помещен под стражу. В отношении него расследуются уголовные дела о мошенничестве и разбое. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге менеджер автосалона занимался махинациями с запчастями и разбоями

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Теги: менеджер, разбои, полиция, Екатеринбург



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