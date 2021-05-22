США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока – 2"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток – 2". Об этом сообщил американский Минфин.

В список попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и "Коксохимтранс". Также в него включены 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка".

Как пишет РИА Новости, при этом Минфин разрешил операции с "Морспасслужбой", не связанные со строительством "Турецкого потока" и "Северного потока – 2".

Напомним, на этой неделе в администрации президента США Джо Байдена выразили сомнение в возможности остановить "Северный поток – 2". Между тем, Верховная рада Украины проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства российского газопровода.