22 Мая 2021
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Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока – 2"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток – 2". Об этом сообщил американский Минфин.
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В список попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и "Коксохимтранс". Также в него включены 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка".

Как пишет РИА Новости, при этом Минфин разрешил операции с "Морспасслужбой", не связанные со строительством "Турецкого потока" и "Северного потока – 2".

Напомним, на этой неделе в администрации президента США Джо Байдена выразили сомнение в возможности остановить "Северный поток – 2". Между тем, Верховная рада Украины проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства российского газопровода.

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США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока – 2"

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Теги: Северный поток, США, санкции, компании



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