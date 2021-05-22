22 Мая 2021
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Происшествия Тюменская область В России
особый противопожарный режим, природные пожары, лесной пожар (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Замглавы Рослесхоза оценил работу по организации тушения пожаров в Тюменской области: Команда хорошо работает

На данный момент в Тюменской области, как уже сообщалось, полностью остановили распространение огня девяти действующих пожаров (более половины) на площади, пройденной огнем около 8 тыс. га. Такие данные сообщали журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

лесные пожары в Тюменской области(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

21 мая заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов совместно с руководителем департамента лесного хозяйства Тюменской области и заместителем начальника федеральной Авиалесоохраны произвел облет над лесами региона. При облете на вертолете Ми-8 заместитель руководителя Рослесхоза посетил один из очагов в Нижнетавдинском районе и оценил, как в заболоченной местности десантники и парашютисты пожарные федеральной Авиалесоохраны тушат лесные пожары.

лесные пожары в Тюменской области(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

По итогам облета Александр Агафонов отметил положительную динамику в локализации крупных пожаров.

Уже вечером 21 мая, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов дал позитивную оценку усилиям региональных властей по организации тушения пожаров.

"Пришла вот такая проблема. Ну, есть у нас здравый смысл - подумали, собрались, определились - решили. Все вместе. Губернатор руководит, вообще команда хорошо работает. Вот, на мой взгляд - не мне давать, конечно, оценку, не тот статус - но ведь хорошо все организовано в принципе. Не надо паниковать", - призвал тюменцев Александр Агафонов.

александр агафонов, рослесхоз(2021)|Фото: скрин/ ТК Тюменское время

Комментарий федерального чиновника прозвучал в выпуске программы "Вечерний Хэштег" телекомпании "Тюменское время".

Борьба с огненной стихией в тюменских лесах продолжается. На тушении лесных пожаров задействованы силы и техника лесных служб, МЧС, Минобороны, арендаторов лесных участков. При этом, более половины от всей группировки сил пожаротушения составляют парашютисты и десантники Федеральной, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны.

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Замглавы Рослесхоза оценил работу по организации тушения пожаров в Тюменской области: Команда хорошо работает

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Теги: лесные пожары, агафонов, рослесхоз, пожарные, лесоохрана



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