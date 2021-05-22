«Я готов помочь городу и участвовать в торгах на реконструкцию Конюшенного двора» – Пригожин

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский призвал городские власти поторопиться и решить вопрос о судьбе Конюшенного ведомства.

По просьбе издания PeterburgNews предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал инициативу политика.

По мнению бизнесмена, лучшим решением для городских властей будет выставить здание на аукцион. Только так получится предотвратить разрушение городского памятника архитектуры.

«В части Конюшенного ведомства я абсолютно согласен с господином Вишневским. Город не должен за собой таскать руины. Это ложится непреодолимым бременем на бюджет. Действительно, ещё в 2018 году я подавал заявку на реконструкцию Конюшенного ведомства. Но воз и ныне там. Город так или иначе должен выставить Конюшенное ведомство на торги для реализации права на имущество, и не только получить деньги в бюджет, но и остановить трагическое разрушение памятника», - опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен готов оказать городу помощь и поучаствовать в торгах. Также он поделился готовностью отдать Вишневскому должность специалиста по охране памятников в своей инвестиционной компании.

«Если Борис Лазаревич проявит интерес, у него будет уникальная возможность перейти от слов к делу», - воодушевился предприниматель.

Тем временем Конюшенное ведомство, построенное в XVIII веке, продолжает разрушаться. Здание остро нуждается в реконструкции.