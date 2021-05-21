22 Мая 2021
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Министры Прикамья отчитались о доходах: самый богатый заработал больше 10 миллионов

Члены правительства Прикамья отчитались о доходах за прошлый год. Самым богатым министром стал вице-премьер по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политике Алексей Черников, передает корреспондент Накануне.RU.

Его доходы составили 10,9 млн руб. Ему принадлежит квартира 75,1 кв. м. Автопарк министра состоит из автомобилей Mercedes R350 и Dodge Challenger SRT8. Также он владеет мотоциклом Triumph Bonneville, моторным судном Stingray 390 AL.

Жена Черникова задекларировала доход в 1,2 млн руб. Она владеет квартирой 37,5 кв.м и автомобилем Mini cooper clubman. В пользовании у супругов квартира 238,8 кв. м.

Второе место по доходам у министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ларисы Ведерниковой. Ее доходы составили 10,1 млн руб. Ей принадлежит половина земельного участка 1026 кв м., треть квартиры 97 кв. м, и квартира 48,1 кв м. Ездит министр на автомобиле Lexus NX200.

Третье место у министра экономического развития Эдуарда Соснина. Он заработал 10,1 млн руб. (разница в доходах с Ведерниковой незначительная). Вместе с женой он владеет земельным участком 1141 кв. м. и жилым домом 181,5 кв. м. В пользовании Соснина квартира площадью 104,3 кв.м. Супруга министра единолично владеет пятью земельными участками, автодорогой, зданием бани, водонапорной башни, газопроводом, двумя кирпичными зданиями, крупноблочным зданием, зданием очистных сооружений, скважиной и другим имуществом.

Среди супругов наибольший доход указали жены вице-премьера по развитию инфраструктуры Григория Невоструева и вице-премьера, министра промышленности и торговли Алексея Чибисова. Их доходы больше доходов вице-премьеров. Доход жены Неустроева составил 15,3 млн руб., в то время как доходы самого Неустроева - 4,1 млн руб. Жена Чибисова задекларировала 8,9 млн руб., а сам министр - 5,4 млн руб.

Самые скромные доходы у министра транспорта Андрея Алякринского. За 2020 год он задекларировал 1,6 млн руб. Недвижимости или автомобилей в собственности Алякринского нет.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович единственный из краевых чиновников, кто указал в сведениях об имуществе недвижимость за рубежом. Он совместно с супругой владеет двумя жилыми домами и земельным участком в Финляндии. Также в собственности две квартиры в России. Доходы министра составили 3,3 млн руб.

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Министры Прикамья отчитались о доходах: самый богатый заработал больше 10 миллионов

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Теги: министры, доходы 2020, декларация



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