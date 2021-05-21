22 Мая 2021
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Илон Маск во время выступления на марафоне &quot;Новое знание&quot; (2021) | Фото: Российское общество &quot;Знание&quot;

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию обсудить строительство завода Tesla

Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию для того чтобы обсудить строительство завода Tesla. Приглашение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте министерства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогой, мы были рады узнать, что Вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть целый ряд мер государственной поддержки местных производителей оборудования. Приезжайте к нам, мы все обсудим. С уважением, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

О том, что Россия рассматривается в качестве возможного места размещения завода электромобилей Маск заявил сегодня, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи. Он отметил, что это будет "потрясающе".

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию обсудить строительство завода Tesla

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Теги: Илон Маск, Tesla, минпромторг



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