Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию обсудить строительство завода Tesla

Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию для того чтобы обсудить строительство завода Tesla. Приглашение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте министерства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогой, мы были рады узнать, что Вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть целый ряд мер государственной поддержки местных производителей оборудования. Приезжайте к нам, мы все обсудим. С уважением, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

О том, что Россия рассматривается в качестве возможного места размещения завода электромобилей Маск заявил сегодня, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи. Он отметил, что это будет "потрясающе".

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.