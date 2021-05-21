21 Мая 2021
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Александр Коркин в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Всюду нестыковки в показаниях, а ключевой свидетель избегает явки: продолжилось рассмотрение дела свердловского депутата, обвиненного в убийстве

В Серовском суде продолжились заседания по делу депутата свердловского Заксобрания Александра Коркина. Политика обвиняют в непредумышленном убийстве на рыбалке своего приятеля Сергея Титова. Сегодня допрашивались очередные свидетели. На сей раз в роли них выступали участники компании, праздновавшей победу в выборах вместе с депутатами Коркиным и Торощиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, опрашиваемые путались в показаниях или меняли их прямо на ходу, а депутат Госдумы Торощин припугнул вдову погибшего иском за комментарии журналистам.

Так  участник компании Эдуард Плотников сказал, что до того злополучного вечера был в Киргизии и затем уснул в лодке, так как был пьян и вообще не при делах. При этом мужчина сильно нервничал.

«Я несколько раз у него спрашивала был ли на лодке Игорь Торощин. Он сначала сказал: «Да», а потом , что не помнит и стал путаться в показаниях. Тогда с моей стороны прозвучала просьба перечислить всех тех, кто был на лодке, а в ответ же он запросил применение статьи 51 в свой адрес, в частности «Отказ от дачи показаний». Также допрашивали водителя Игоря Торощина, у которого я спрашивала : «Сколько было остановок лодки в пути?» (по словам Торощина его не было в этой лодке и он плыл на соседней, а после выстрела пересел на лодку, где находился в Титов и повез его на берег для передачи врачам). Он сказал мне, что была лишь одна остановка в деревне», - рассказала потерпевшая Вероника Титова.

При этом во время  опроса самого депутата Госдумы Игоря Торощина по видео - связи он сказал, что остановки лодки было две или три.

Кроме того, супруга погибшего Титова добавила, что депутат Госдумы Торощин  Игорь Торощин заявил, что он намерен подать иск о защите чести и достоинства насчет публичного освещения процесса.

«Комментарии мои журналистом он назвал общественной деятельностью для его антипиара», - негодует Титова.

Александр Коркин , Игорь Торощин и другие члены компании уверено говорят, что погибший Титов  сам выстрелил в себя из ружья, находящегося в лодке и просто зацепился за ветку.

Адвокат потерпевшей Дмитрий Жикин отметил в беседе с нашим корреспондентом, что самострел тут исключен.  По мнению защитника ружье по всем признакам могли обработать спиртом для того, чтобы скрыть все отпечатки с оружия. В лодке действительно находились спиртосодержащие напитки.

«Возможно, ружье было обработано спиртом. Чтобы не было на нем потожировых выделений никаких лиц. Это ружье трогали все. Торощин говорил, что они в дороге останавливались. Со слов Коркина они стояли спиной, а Титов совершил самострел. Но согласно материалам уголовного дела самострел в данной ситуации и в данной обстановке невозможно было совершить, ввиду технической причины, обстановке и всего остального. При соприкосновении с ветками такое невозможно. Более того все случилось на середине озера. Какие там ветки?», - отреагировал юрист.

Странности добавляет тот факт, что свидетель , управлявший  лодкой, по фамилии Берсенев не является на суд. При очередной попытке  пригласить его на заседание мужчина ответил, что, якобы, заболел и находится в стационаре, но при этом умолчал, в какой именно больнице он находится.  В настоящий момент суд постановил уточнить его местонахождение.

Судебные заседания будут продолжены позже.

Напомним, что Коркина обвиняют в непредумышленном убийстве. Загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Недавно Коркин покинул ряды ЛДПР.

Ранее вдова Титова заявила о свои подозрениях, что выстрел мог совершить Торощин

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Всюду нестыковки в показаниях, а ключевой свидетель избегает явки: продолжилось рассмотрение дела свердловского депутата, обвиненного в убийстве

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Теги: Александр Коркин, Сергей Титов,



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