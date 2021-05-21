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Константин Светлаков (2020) | Фото: facebook.com/konstantin.svetlakov.5

Глава Березников заявил, что последние звонки в школах после нападения отменять не будут

Глава Березников Константин Светлаков отреагировал на ситуацию с нападением ученика на учительницу физики Людмилу Ишменеву. В видеообращении, опубликованном в группе администрации города он поблагодарил врачей, которые сейчас борются за жизнь педагога, передает корреспондент Накануне.RU.

Светлаков заявил, что произошедшее вызвало шок у каждого жителя.

"Предстоит разобраться в причинах трагедии, но важно сделать следующее: сохранять спокойствие, проанализировать ситуацию и сделать верные выводы. Последние звонки на завтра пока не отменяются, кроме лицея № 1. Полиция дополнительно выставит наряды у общеобразовательных учреждений. ЧОПы удвоят силы на школьных объектах. Со всеми сотрудниками проведена дополнительная работа и инструктаж по безопасности", - сообщил он.

Напомним, 21 мая ученик с ножом напал на учительницу. Сразу после происшествия ученики сообщили обо всем охраннику ЧОПа. Он вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Сообщалось, что якобы в школе не работал металлоискатель, однако министр образования Раиса Кассина опровергла эту информацию. Сейчас СМИ сообщают, что школьник смог пронести нож в школу, поскольку охрана якобы проверяла металлоискателем только посторонних. Требований проверять учеников не было.

Состояние раненной в березниковском лицее №1 учительницы физики 74-летней Людмилы Ишменевой оценено как тяжелое, стабильное.

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Глава Березников заявил, что последние звонки в школах после нападения отменять не будут

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Теги: лицей №1, Березники, нападение, учительница, состояние



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