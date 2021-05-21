Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в Ростовской области, возросло до десяти

Число погибших работников Водоканала Таганрога при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области выросло до 10. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

Их тела извлечены на поверхность. Точное число пострадавших устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков.