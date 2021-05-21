21 Мая 2021
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Происшествия Южный ФО
колодец, спасатели, (2017) | Фото:пресс-центр областной спасательной службы

Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в Ростовской области, возросло до десяти

Число погибших работников Водоканала Таганрога при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области выросло до 10. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

Их тела извлечены на поверхность. Точное число пострадавших устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков.

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Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в Ростовской области, возросло до десяти

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Теги: очистные сооружения, рабочие, отравление



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Ранее 21.05.2021 13:56 Мск Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

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