21 Мая 2021
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Происшествия Москва
евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2021) | Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Евгений Пригожин: "Медузе" уже ничего не поможет 

Адвокаты "Медузы" используют комментарий бизнесмена Евгения Пригожина журналистке издания Лилии Яппаровой в иске к Министерству юстиции России.

Напомним, в конце апреля Минюст сообщил о включении изданий "Медуза" в список СМИ-иноагентов. Позже издание подало иск в Замоскворецкий суд Москвы об отмене решения. Редакция РИА Накануне.RU попросила Евгения Пригожина прокомментировать новость.

Действия адвокатов издания вызвали искреннее недоумение у бизнесмена. По его словам, возникает ощущение, что юристы не понимают, на каком основании СМИ присуждают статус иностранного агента.

""Медуза" в Мосгорсуде может использовать все что угодно, в том числе мои слова. Ей уже ничего не поможет. То, что они – антироссийское издание, знают все, кто хоть раз заглядывал туда. Видимо юристы "Медузы" не имеют достаточного образования, чтобы разобраться на каком основании присваивается статус иноагента. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа", – передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Он также посоветовал журналистам использовать отечественные источники финансирования и смириться со статусом иноагента.

"Не берите деньги у врагов и живите счастливо. Как говорится, жадность фраера сгубила. С таким же успехом они могут предавать Родину, а когда их закроют — ссылаться на то, что частушки не исполняли" – объяснил Пригожин.

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Евгений Пригожин: "Медузе" уже ничего не поможет 

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Теги: евгений пригожин, медуза, суд, конкорд



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