21 Мая 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

ЕВРАЗ сменит руководство в сентябре

Спустя 14 лет усердной работы на посту президента ЕВРАЗа, Александр Фролов покидает должность. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании, отметив, что после 31 августа 2021 г. Фролов останется в компании в качестве неисполнительного члена Совета директоров.

"Я хочу поблагодарить Совет директоров и лично председателя Совета Александра Абрамова за бесценный опыт, который позволил вывести ЕВРАЗ в лидеры рынка. Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена Совета директоров и уверен, что ЕВРАЗ ждет блестящее будущее", – сказал Александр Фролов.

1 сентября текущего года пост президента компании займет старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. Соответствующие изменения в руководстве компании принял Совет директоров. При выдвижении кандидатуры Иванова Совет консультировался с независимыми кадровыми экспертами.

"Я благодарен за доверие, оказанное мне Советом директоров. Стратегическое видение развития ЕВРАЗа, принципы компании и отношение к делу разделяют все члены команды. Я сделаю все возможное, чтобы ЕВРАЗ укреплял лидерские позиции, сохраняя неизменной свою уникальную корпоративную ДНК", – сказал Алексей Иванов.

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ЕВРАЗ сменит руководство в сентябре

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Теги: ЕВРАЗ, смена руководства



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